Per Natale a Bergamo torna la ruota panoramica, quali vie verranno chiuse per poterla allestire Dopo l’assenza del 2020, a Bergamo, per le festività natalizie, torna la ruota panoramica. Chiuse vie e strade per consentire l’allestimento dell’attrazione: ecco quali.

Per Natale a Bergamo torna la ruota panoramica. A due anni dall'ultima volta, e dopo l'assenza del 2020 a causa della pandemia da Covid-19, il capoluogo orobico ospiterà nuovamente l'attrazione che sarà installata in piazza Matteotti da novembre fino all'Epifania. La ruota panoramica sarà alta 36 metri e avrà luci e cabine diverse rispetto a quella di due anni fa.

A Bergamo torna la ruota panoramica, vie e strade chiuse

A causa dell'imponenza dell'attrazione, verranno chiuse al traffico le vie limitrofe a piazza Matteotti per consentire agli operai di installarla in sicurezza. I lavori cominceranno domani, martedì 16 novembre, e sono già state rese note le chiusure in programma. In piazza Matteotti, dove sorgerà la ruota panoramica, ci sarà per tutta la giornata di domani il divieto di sosta su ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto che per i mezzi necessari agli allestimenti. Sarà inoltre vietato il transito a qualunque mezzo, ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi che devono allestire l'attrazione. Per quanto riguarda il controvialetto che si trova davanti agli uffici comunali, sarà vietata la sosta per tutti i veicoli.

Divieti di transito in caso di vasta presenza pedonale

Nel tratto di viale Roma compreso tra largo Porta Nuova e via Tasca, è stato reso noto che potrà essere istituito il divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e dei mezzi del trasporto pubblico locale in tutte le giornate in cui l'afflusso dei pedoni fosse di grande portata. Tali divieti verranno adottati dopo un'analisi della situazione da parte della polizia locale. L'accesso a via Borfuro, invece, resterà sempre consentito tramite il passaggio Zeduri.