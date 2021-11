Due accoltellati vicino alla ruota panoramica di Monza: uno è grave Due persone, tra cui un ragazzo di 22 anni, sono stati accoltellati ieri sera a Monza vicino alla ruota panoramica, proprio nella serata inaugurale dell’attrazione natalizia.

A cura di Francesco Loiacono

La ruota panoramica a Monza

Doveva essere la sera dell'inaugurazione ufficiale della ruota panoramica di Natale, è stata invece una serata di sangue. Due persone sono rimaste ferite nel centro di Monza nella serata di ieri, sabato 27 novembre. Attorno alle 21.30, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, due ambulanze sono intervenute in codice giallo per un evento violento in corso Milano, tra la stazione ferroviaria e largo Mazzini, dove si trova appunto la "Grande roue".

Due i feriti, tra cui un 22enne: uno è in gravissime condizioni

I soccorritori del 118 hanno trovato due persone ferite tra cui un 22enne, con segni evidenti di colpi di arma bianca. Uno dei due feriti è stato soccorso in gravissime condizioni: è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso ed è in pericolo di vita. Anche l'altro ferito è stato trasportato in ambulanza al San Gerardo ma in codice giallo: le sue condizioni, seppur gravi, non sono critiche.

La zona della stazione è spesso teatro di liti e aggressioni

Sull'episodio indagano i carabinieri, che sarebbero sulle tracce dell'aggressore. Si tratterebbe di un uomo nordafricano, come le due vittime, che diversi testimoni hanno visto allontanarsi tra la folla che stava passeggiando nel centro del capoluogo brianzolo, attirata dalla ruota panoramica. Non è chiaro in che contesto sia maturato il grave fatto di sangue: in passato la zona della stazione è stata teatro di liti e altre aggressioni avvenute nell'ambito del controllo dello spaccio e si ipotizza che anche in questo caso l'accoltellamento possa essere riconducibile agli stupefacenti o a una "semplice" lite degenerata magari a causa dell'alcol.