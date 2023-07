Per la Lega a Bergamo si spendono troppi soldi per i bambini stranieri orfani Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stato discusso il rendiconto della gestione del Comune relativo al 2022: il consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla ha lamentato che negli ultimi anni sono aumentati i fondi destinati ai minori stranieri non accompagnati.

A cura di Ilaria Quattrone

Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Bergamo si è discussa l'approvazione del rendiconto della gestione del Comune relativo al 2022. Il dibattito si è acceso sull'aumento dei fondi destinati ai minori stranieri non accompagnati. Il consigliere comunale della Lega di Bergamo, Alberto Ribolla, ha infatti sostenuto che l'incremento è strettamente collegato a una presunta "cattiva gestione" della politica sull'immigrazione da parte del centrosinistra. La polemica mira ad accentuare un pregiudizio nei confronti di bambini arrivati in Italia senza genitori.

Quanto ha speso il Comune di Bergamo per i minori stranieri non accompagnati

Nel 2019 il Comune ha speso 1.085.764 euro. Nel 2020 è arrivato a 1.321.167, nel 2021 si è passati a 1.743.032 e infine nel 2022 a 385.4.875.388 euro. C'è stata quindi una crescita di 1,8 milioni. "Sui minori stranieri non accompagnati, c’è un enorme incremento del gettito, anche nella spesa corrente. Siamo passati dal milione e mezzo del 2019 agli oltre quattro milioni del 2022: soldi che vengono tolti agli interventi per i nostri cittadini", afferma l'ex parlamentare, incurante del fatto i protagonisti del suo attacco siano ragazzini soli e per i quali dovrebbero essere introdotte maggiori iniziative sociali e di inclusione. Accusa poi il centrosinistra di aver contribuito, con le sue politiche, ad aver portato a un aumento della presenza di questi minori.

La risposta del vice sindaco Sergio Gandi

Pronta la risposta del vice sindaco Sergio Gandi: "Da padre pensare che qualcuno si occupi di qualcuno molto giovane che arriva sul nostro territorio mi consola e mi fa stare più tranquillo". L'esponente del Partito democratico precisa inoltre che una parte di quei quattro milioni risale proprio a dopo l'insediamento del Governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e nella cui maggioranza è presente anche la Lega.