All’ospedale di Bergamo triplo trapianto su un bambino di 6 anni: ora sta bene A Bergamo un bimbo di sei anni ha subito un triplo trapianto di fegato, intestino e pancreas: il piccolo sta bene ed è stato estubato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di sei anni è stato sottoposto a un triplo trapianto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'operazione è stata effettuata nella giornata di sabato 22 luglio. Il piccolo, come si legge da una nota stampa diffusa da Regione, sta bene ed è stato già estubato.

Il bimbo di sei anni soffre di fibrosi cistica

Il paziente soffre di fibrosi cistica. Seguito all'ospedale di Bergamo, ha subito un trapianto contemporaneo di fegato, pancreas e intestino. A eseguire l'operazione molto complicata è stata l'equipe guidata dal professor Michele Colledan. Fortunatamente il bimbo sta bene e piano piano recupererà le forze. Non appena la notizia è stata diffusa, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto porgere i suoi complimenti alla squadra che ha eseguito l'operazione. In una nota stampa, il Governatore precisa come l'operazione svolta sia rara e difficile.

L'ospedale Papa Giovanni XXIII ha eseguito duemila trapianti di fegato

"Complimenti all'equipe per questa rara e difficile operazione e, più in generale per lo straordinario lavoro che giorno dopo giorno questa grande eccellenza lombarda realizza". Fontana ha ricordato i successi collezionati dalle squadre dell'ospedale di Bergamo "come lo scorso anno, con il primo trapianto di polmone in Italia tra pazienti viventi, da padre e figlio di cinque anni".

Ha inoltre ricordato come, proprio questa settimana, l'ospedale Papa Giovanni XXIII raggiungerà un traguardo importante: "L'ospedale raggiungerà il trapianto di fegato numero 2.000. Un traguardo simbolico per una grande eccellenza lombarda di cui siamo orgogliosi".