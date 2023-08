Pagano il viaggio all’agenzia ma l’impiegata non prenota la vacanza: truffati 15 clienti Si cerca l’impiegata di un’agenzia viaggi di Seriate, in provincia di Bergamo: la donna ha ricevuto i soldi dai clienti ma non ha mai prenotato le vacanze. Da qualche giorno è sparita.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva accolto i clienti nell'agenzia viaggi, aveva preso i soldi da loro senza mai prenotare le vacanze. È quello che hanno scoperto oltre quindici persone a poche ore dalla partenza. Hanno provato così a mettersi in contatto con la dipendente dell'agenza viaggi "Arlecchino" in Galleria Italia a Seriate, in provincia di Bergamo, ma questa è irreperibile. La cercando i clienti, la cerca il datore di lavoro dell'agenzia viaggi che risulta estraneo ai fatti. E ora la cercano anche i carabinieri della tenenza di Seriate.

Il proprietario e due clienti presentano denuncia

Ieri martedì 8 agosto due clienti e il titolare dell'agenzia si sono presentati in caserma per fare la denuncia e altri clienti si presenteranno anche nei prossimi giorni. Si cerca ora l'impiegata dell'agenzia, dipendente da anni, che non si è più presentata al lavoro. Come racconta uno dei clienti all'Eco di Bergamo, "io avrei dovuto essere in vacanza a quest'ora e invece sono stata in caserma a Seriate a sporgere denuncia. Spero che serva almeno a qualcosa". La cliente ha spiegato di aver pagato un bonifico intestato all'agenzia e ai carabinieri ha presentato la ricevuta. Ma quei soldi non sono stati usati per pagare le vacanze. La cliente parla di essere stata truffate e che sta pensano con le altre vittime di assumere un unico avvocato.

Il titolare: "Anche io ho subito un danno gravissimo"

Il titolare ha tenuto a ribadire che in tutti questi anni di lavoro della sua dipendente non aveva mai avuto problemi scusandosi poi con i clienti: "Siamo consapevoli dell’enorme disagio, abbiamo subìto un danno gravissimo anche noi". Spetta ora ai carabinieri cercare la donna e far scattare le indagini.