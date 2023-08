Ragazzo di 15 anni spruzza una bomboletta di spray al peperoncino in un Mc Donald’s: denunciato Nel pomeriggio di ieri lunedì 7 agosto in un Mc Donald’s della Brianza un ragazzo di 15 anni ha spruzzato una bomboletta di spray urticante al peperoncino: evacuati tutti i clienti e il personale.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 15 anni ha spruzzato una bomboletta di spray urticante al peperoncino mentre si trovava in un Mc Donald's della Brianza. Subito il locale è stato fatto evacuare ed è rimasto chiuso al pubblico per circa 45 minuti: i clienti presenti all'interno, circa 25 giovani, e i 6 dipendenti sono rimasti tutti illesi. Per precauzione sul posto si sono precipitati subito i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica: visitati sul posto clienti e personale stanno bene.

La bomboletta comprata in un casalinghi vicino

I fatti sono accaduti verso le 16 di ieri lunedì 7 agosto. I carabinieri della Compagnia di Seregno e della stazione di Verano Brianza hanno subito attivato le indagini per risalire all'esatta dinamica dei fatti e all'identità del responsabile. Stando agli accertamenti dei carabinieri è emerso che la bomboletta era stata acquistata in un negozio di casalinghi a Giussano, sempre in provincia di Monza e Brianza, poco prima da una ragazza, che si è scoperto essere poi l'amica del 15enne. I militari sono riusciti facilmente a risalire all'identità del giovane: si tratta di un 15enne studente pakistano da tempo residente in Italia.

Sanzionato il commerciante che ha venduto lo spray

Al termine delle indagini il giovane è stato denunciato per "getto pericoloso di cose" mentre l'esercente del negozio di casalinghi, un cittadino di origini cinesi, riceverà una sanzione amministrativa con una multa per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di 16 anni, esattamente come è previsto per la vendita di strumenti di autodifesa.