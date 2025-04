video suggerito

Pensionata si ustiona in casa e muore dopo cinque giorni in ospedale: si sospetta la causa di una coperta elettrica Alda Garavaglia, pensionata che abitava a Maggio di Cremeno, è morta a causa delle ustioni riportate in un incidente domestico: si sospetta che la causa possa essere il malfunzionamento di una coperta elettrica.

Una donna di 81 anni è morta a causa della complicazioni provocate da un'ustione di primo e secondo grado sulla parte superiore del corpo, causata da un'incidente domestico mentre si trovava nella sua casa di via Natività a Maggio di Cremeno, in provincia di Lecco.

La donna si chiamava Alda Garavaglia ed era originaria di Milano, ma da alcuni anni si era trasferita in Valsassina. Lunedì pomeriggio, a seguito di un incidente domestico, è rimasta ustionata sulla parte superiore del corpo. Nella sua casa di Maggio di Cremeno sono accorsi i volontari del Soccorso Centro Valsassina e i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivata al pronto soccorso, dove è stata ricoverata d'urgenza, i medici l'hanno trovata con ustioni di primo e secondo grado.

Quando la donna è arrivata in ospedale era vigile e cosciente e le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi. Il quadro clinico, però, è peggiorato nel giro di poco di tempo, e la gravità delle bruciature insieme all'età avanzata hanno complicato la ripresa. Dopo cinque giorni di ricovero, per l'81enne non c'è stato più nulla da fare ed è morta a causa delle complicazioni dovute alle ferite.

Non si sa ancora con certezza che cosa abbia provocato le ustioni dell'81enne, ma dai primi rilievi fatti dai Carabinieri nell'abitazione della donna pare che l'incidente possa essere legato al malfunzionamento di una coperta elettrica che la donna stava utilizzando mentre si riposava.