Pavia, muore mentre prova a spegnere l’auto in fiamme: dramma alla pompa di benzina Stava cercando di spegnere l’incendio che stava distruggendo la sua auto quando è stato colto da un malore che, purtroppo, l’ha portato alla morte. Tragedia nella prima mattina di oggi a Pavia.

Tragedia nella prima mattina di oggi a San Cipriano, paese della provincia di Pavia, dove un uomo di 55 anni è morto a seguito di un malore mentre cercava di spegnere l'incendio che stava divampando nella sua auto, divorandosela. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato due minuti prima delle 7 quando una richiesta di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale.

Colto da malore mentre spegne incendio in macchina, morto

Sul posto si sono quindi precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. In volo, era stato fatto alzare anche l'elisoccorso dell'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, salvo poi farlo rientrare. Il rientro anticipato del velivolo è stato dettato dalla constatazione di morte dell'uomo, stabilita quasi subito dopo l'arrivo dei sanitari. Purtroppo, infatti, il personale medico del 118 non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. A stroncarlo, sarebbe stato un malore. Lungo la strada statale 617, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Stradella e i vigili del fuoco di Pavia.

L'auto ha preso fuoco mentre l'uomo faceva benzina

I primi hanno avviato i rilievi facendo defluire il traffico per permettere ai secondi mettere in sicurezza l'area e spegnere il fuoco che man mano stava distruggendo l'automobile della vittima. Le fiamme hanno iniziato a divampare mentre l'uomo stava facendo benzina. Armatosi di estintore, ha tentato di domare il rogo ma purtroppo è stato colto da malore. Non sono ancora note le cause dell'incendio, per cui serviranno ulteriori accertamenti.