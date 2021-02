Svolta nel caso relativo alla morta di Lidia, la donna di 50 anni trovata morta in un appartamento in via Depretis a Pavia. I carabinieri hanno arrestato il suo compagno, accusato di omicidio e portato in carcere. Il corpo della donna è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, dopo l'allarme lanciato dall'ex marito, contattato da un'amica della donna preoccupata.

Donna trovata morta in casa, arrestato il compagno

Gli investigatori che erano arrivati nell'appartamento in cui si presuppone che Lidia abbia perso la vita, non hanno mai escluso la possibilità di una morte violenta. Sul luogo del delitto i carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso che hanno portato all'apertura di un'indagine che oggi ha avuto una svolta con l'arresto del compagno della donna. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi a sufficienza per accusarlo del reato di omicidio. Lidia Peschechera, questo il nome della vittima, aveva 50 anni. Il suo corpo sarebbe stato trovato senza vita da un'amica che, impaurita, avrebbe allertato l'ex marito.

Lidi uccisa qualche giorno prima del ritrovamento

Sarebbe stato questi a rivolgersi alle forze dell'ordine per un intervento rapido. Con i carabinieri, in via Depretis, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i militari ad entrare nell'appartamento in quanto la porta era chiusa a chiave. Ma una volta varcata la soglia dell'abitazione, carabinieri, soccorritori e pompieri si sono trovati davanti alla salma della donna. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che risalirebbe a qualche giorno antecedente a ieri.