Pattuglia della Polizia insegue un'Audi e si schianta contro il dehor di un locale: arrestato l'automobilista Oggi pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale si è schiantata contro i tavolini di un dehor a Milano mentre inseguiva un'Audi che non si era fermata all'alt. Il conducente dell'automobile, trovato sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, è stato arrestato.

L'auto della Polizia finita contro il dehor del locale (Foto: Giulia Ghirardi)

Un'automobile della Polizia Locale si è schiantata contro i tavolini di un bar a Milano mentre inseguiva un'altra macchina che non si era fermata all'alt. Dopo aver tamponato un furgone, gli uomini che si trovavano all'interno dell'auto hanno cercato di scappare a piedi ma sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine e arrestati. Fortunatamente al momento dello schianto nessuno era seduto nel dehor del locale e i due agenti che si trovavano nell'abitacolo della volante sono rimasti solo leggermente contusi, insieme al conducente del furgone.

Rilievi sul luogo dell'incidente (Foto: Giulia Ghirardi)

Tutto è successo poco prima dell'1:00 di oggi, sabato 12 aprile, quando poco distante dal luogo dell'incidente, in Piazza Principe Eugenio, una volante della Polizia Locale ha notato un'Audi nera che procedeva ad alta velocità sbandando a destra e a sinistra. Gli agenti hanno quindi intimato al conducente di fermarsi, ma lui ha accelerato e la volante ha cominciato a inseguirli a sirene spiegate. L'Audi ha percorso via Monte Ceneri e ha cercato di svoltare dentro a via Piana dove ha tamponato un furgone. A quel punto l'agente alla guida della volante ha sterzato bruscamente per non tamponare a sua volta l'auto, ma è andato a finire contro il dehor del bar all'angolo.

Bloccata dallo schianto con il furgone, l'Audi non ha più potuto procedere e i tre uomini che c'erano a bordo sono scesi dal mezzo cercando di fuggire. Uno è riuscito a scappare, mentre gli altri due sono stati intercettati. Uno, il conducente di 33 anni, è risultato positivo ai test di alcol e droga ed è quindi stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per guida in stato di alterazione psico-fisica. Anche l'altro, il passeggero 23enne, è stato trovato sotto l'effetto dell'alcol e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sul posto dello schianto sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno prestato un primo soccorso ai feriti: i due poliziotti e il conducente del furgone tamponato. Tutti loro, due uomini di 34 anni e uno di 54, hanno riportato solo lievi contusioni.