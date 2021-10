Partorisce in casa una bimba prematura: neonata in gravi condizioni Una donna di 31 anni ha partorito in casa a Voghera (Pavia): la piccola è nata prematura e attualmente è ricoverata in terapia intensiva neonatale al Policlinico San Matteo di Pavia. Non è ancora chiaro perché la donna abbia scelto di partorire in casa. Sul caso indagano i carabinieri di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

È nata prematura ed è stata partorita in casa: a Voghera, comune in provincia di Pavia, una donna di 31 anni ha dato alla luce una piccola che però al momento è ricoverata in gravi condizioni. Su questo caso indagano i carabinieri. Si cercherà di capire per quale motivo, la donna abbia scelto di partorire in casa. Lei e il compagno, secondo quanto riportato dal giornale "La Provincia Pavese", sarebbero seguiti dai Servizi sociali del comune perché entrambi disoccupati.

La bimba ricoverata in terapia intensiva

La bimba sarebbe nata alla venticinquesima settimana di gravidanza. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la 31enne, già madre di quattro figli, avesse iniziato ad avere i primi dolori nella notte tra martedì e mercoledì. Ma la coppia, per motivi ancora da comprendere, non ha voluto chiamare i soccorsi. Dopo il parto, considerate le condizioni della piccola, sono stati chiamati i soccorsi. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati subito sul posto: dopo aver constato le sue condizioni, l'hanno trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia dove è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Tremosine, donna partorisce nell'auto di una pattuglia di carabinieri

Solo alcuni giorni fa, un'altra donna non è riuscita a partorire in ospedale. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre una coppia era partita da Tremosine (Brescia) a causa delle contrazioni della madre. Durante il viaggio, i dolori sono diventati sempre più forti e il padre ha deciso di fermarsi e chiedere aiuto. Fortunatamente ha incontrato una pattuglia dei carabinieri che, assistiti telefonicamente dai medici e paramedici del 118, hanno fatto nascere la piccola Caterina. Mamma e figlia sono state poi trasferite all'ospedale Santa Chiara di Trento: entrambe però stanno bene.