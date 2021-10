Partorisce una bimba prematura in casa: la neonata è in prognosi riservata La neonata prematura nata in casa ieri a Voghera è ricoverata in prognosi riservata al San Matteo di Pavia. Ancora da accertare le motivazioni alla base del parto a casa senza chiedere aiuto. Dalle prime ricostruzioni infatti, solo dopo essersi resi conto delle condizioni gravi della figlia i due genitori avrebbero allertato i soccorsi.

A cura di Simona Buscaglia

È in prognosi riservata la neonata prematura che ieri una donna di 31 anni ha dato alla luce a Voghera, in provincia di Pavia. A riferirlo a Fanpage.it è il San Matteo, l'ospedale in cui è ricoverata in terapia intensiva. Le forze dell'ordine stanno indagando intanto per capire le motivazioni che hanno spinto la madre a partorire in casa senza chiedere aiuto. I due genitori, entrambi disoccupati, sarebbero seguiti dai Servizi sociali del comune

La ricostruzione della vicenda

La bimba sarebbe venuta al mondo alla venticinquesima settimana di gravidanza. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna, già madre di altri quattro figli, avesse iniziato ad avvertire i primi dolori tipici del parto nella notte tra martedì e mercoledì. La coppia, per motivi ancora da accertare, non hanno voluto chiamare i soccorsi per aiutare la madre a far nascere la bimba. Dopo il parto, una volta capite le gravi condizioni della piccola, sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118. Una volta giunti i soccorsi hanno stabilito che fosse necessario il trasferimento d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Leggi anche Aveva cercato di curarsi a casa: no vax di 56 anni muore a causa del Covid

Tremosine, donna partorisce nell'auto di una pattuglia di carabinieri

L'episodio di Voghera arriva solo alcuni giorni dopo un altro parto particolare, qui a lieto fine immediato. Nel Bresciano, nella notte tra il 29 e il 30 settembre una coppia era partita dalla frazione di Tremosine con la madre che accusava delle forti contrazioni. Durante il viaggio, i dolori diventati ormai insopportabili hanno costretto il padre a fermare la macchina e chiedere aiuto. Fortunatamente era di passaggio una pattuglia dei carabinieri che, in collegamento telefonico con i medici e paramedici del 118, hanno fatto nascere la bimba. Entrambe sono state poi trasferite al Santa Chiara di Trento e stanno bene.