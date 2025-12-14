Parte un colpo di pistola in casa nel Cremonese e ferisce una donna all’addome: è grave

Foto di repertorio

Una donna di circa 40 anni è ricoverata da ieri sera, sabato 13 dicembre, in ospedale per una ferita d'arma da fuoco. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe rimasta ferita in modo accidentale da un colpo di pistola esploso in un'abitazione di Pieve d'Olmi (in provincia di Cremona). Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, gli agenti della squadra Mobile stanno indagando per verificare quanto accaduto.

Quello che al momento sembrerebbe essere stato un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 13 dicembre in un'abitazione di Pieve d'Olmi. Stando a quanto accertato finora, quando è stato esploso il colpo di pistola in quella casa erano presenti più persone. Tutte loro, in qualità di testimoni, sono state ascoltate dagli agenti della Questura di Cremona e della polizia locale che sono accorsi sul posto dopo l'allarme.

Nel frattempo, la 40enne, italiana, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e poi ricoverata. Il proiettile l'avrebbe centrata all'addome, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito finora, il colpo di pistola sarebbe partito in modo accidentale. Uno dei presenti, infatti, stava pulendo l'arma quando, all'improvviso, avrebbe fatto fuoco colpendo la donna. La ricostruzione deve essere ancora accertata, anche alla luce dei risultati degli esami condotti dalla polizia scientifica che si è occupata dei rilievi sul posto.