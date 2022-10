Parcheggia l’auto sulla sponda del fiume e sparisce nel nulla: si cerca un uomo di Seriate L’uomo non è tornato a casa e non è stato visto al lavoro. Nell’auto ha lasciato i suoi documenti. L’ipotesi è che si sia lanciato da un ponte di Seriate.

A cura di Enrico Spaccini

Ha parcheggiato l'auto nei pressi del fiume a Seriate, nel Bergamasco, lasciando all'interno i suoi documenti. Di lui, però, non c'è traccia. Il 26 ottobre non è tornato a casa e non è andato al lavoro, per questo si teme il peggio. Sono già in corso le operazioni di ricerca anche con il supporto dei sommozzatori.

Le prime ipotesi

Le forze dell'ordine stanno organizzando una battuta di ricerca lungo il Serio. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio e la zona è stata divisa per le ricerche.

L'ipotesi è che l'uomo abbia tentato il suicidio lanciandosi dal ponte di corso Roma, nella zona più centrale di Seriate, poco lontano dal posto in cui è stata ritrovata l'auto.

Stando alle ultime informazioni, all'interno della vettura sono stati ritrovati i documenti dell'uomo che si è poi allontanato. Nessuno sembra averlo visto nei dintorni, ma nemmeno a casa o al lavoro. Si tratterebbe di un uomo residente proprio a Seriate.

Il campo base

Intanto, è stato allestito un campo base nel campo dell'Aurora, la squadra di calcio locale. Da lì, verranno coordinate le operazioni di ricerca. I sommozzatori del nucleo di Treviglio sono arrivati sul posto con un gommone allestito per la ricerca dei dispersi.

Nelle prossime ore scandaglieranno il fiume Serio, con l'obiettivo di trovare tracce del passaggio dell'uomo dato per disperso.