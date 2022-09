Ritrovato il corpo di un uomo carbonizzato in un parcheggio: è giallo sulla morte Il corpo di un uomo è stato ritrovato carbonizzato nel parcheggio del centro sportivo di Chiari, in provincia di Brescia. In corso le indagini, si pensa a un possibile suicidio.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una tragica scoperta è stata fatta nelle prime ore di oggi, lunedì 26 settembre, a Chiari, comune della provincia di Brescia. Il corpo di un uomo è stato ritrovato carbonizzato nel parcheggio del campo sportivo comunale. Ancora ignote le cause dell'accaduto.

Un corpo carbonizzato tra le auto

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 7 quando diverse telefonate effettuate dai residenti al numero unico d'emergenza avevano segnalato la presenza di un corpo carbonizzato tra le auto parcheggiate nei pressi del centro sportivo.

Il cadavere dell'uomo, completamente divorato dalle fiamme, è stato rinvenuto vicino a una delle auto parcheggiate in via Santissima Trinità. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Chiari, gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Scientifica per effettuare i primi accertamenti sul luogo dell'accaduto.

In corso le indagini dei Carabinieri

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, il corpo apparterrebbe a un uomo nato nel 1962 e residente nel vicino comune di Cologne, sempre in provincia di Brescia.

La zona in cui è stato ritrovato il corpo è una zona densamente abitata, con molte palazzine che si affacciano sul parcheggio del campo sportivo. Per questo i Carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei residenti per verificare se qualcuno abbia sentito o visto qualcosa che possa essere utile alle indagini.

Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste, ma secondo le prove raccolte fino a questo momento potrebbe trattarsi di un gesto estremo. Intanto, la zona è stata transennata per permettere i rilievi della scientifica che dovranno contribuire a far luce su un ritrovamento ancora avvolto dal mistero.