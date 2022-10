A che punto sono le ricerche del 55enne scomparso dopo aver parcheggiato vicino al fiume a Seriate Continuano le operazioni di ricerca da parte dei carabinieri e dei sommozzatori di Treviglio. L’uomo, un 55enne probabilmente di Seriate, ha parcheggiato vicino al fiume e ha fatto perdere ogni traccia.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Non è stata trovata ancora nessuna traccia dell'uomo di 55 anni che il 26 ottobre ha parcheggiato la sua auto nei pressi del fiume a Seriate, in provincia di Bergamo, e non è stato più visto da nessuno. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le ricerche condotte dai carabinieri con l'aiuto delle squadre di sommozzatori di Treviglio stanno proseguendo anche in queste ore, anche se non hanno ancora portato ad alcun risultato.

L'allarme e i documenti nell'auto

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio. Quella mattina il 55enne non era rientrato a casa e dal lavoro hanno detto di non averlo visto per tutto il giorno. Ha parcheggiato l'auto lungo le sponde del fiume Serio e una delle ipotesi è che potrebbe aver tentato il suicidio lanciandosi dal vicino ponte di corso Roma, nella zona più centrale della città di Seriate.

L'uomo aveva lasciato i suoi documenti all'interno della vettura ritrovata dai carabinieri. Nella zona nessuno non sarebbe stato visto da nessuno. Nel frattempo, però, i militari non hanno reso nota l'identità. Dalle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un residente di Seriate.

Le operazioni

Aiutati dai sub delle squadre di sommozzatori di Treviglio, i carabinieri hanno organizzato diverse sessioni di ricerca lungo il fiume. L'area è stata divisa per pianificare al meglio le operazioni.

Nel campo dell'Aurora, la squadra di calcio locale, è stato allestito un campo base. Poco lontano dal ponte di Corso Roma, da qui vengono coordinate le varie operazioni.