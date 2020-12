Pannolini e latte in polvere gratis per i bambini delle famiglie a basso reddito, per quelle affidatarie e per le comunità di accoglienza per minori. È quanto prevede un ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia. "Sono beni rispettivamente di prima necessità e salvavita", ha spiegato Elisabetta Strada, Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti, firmataria della proposta.

Beni indispensabili che incidono sul budget delle famiglie

“I bambini accolti nelle famiglie a basso reddito, nelle famiglie affidatarie e nelle Comunità di accoglienza – sottolinea la consigliera civica, autrice della proposta insieme a Niccolò Carretta (Azione) – necessitano quotidianamente di latte in polvere per la sopravvivenza e di pannolini. Sono beni assolutamente indispensabili, che incidono in maniera sensibile su budget comunitari e famigliari, che sono sempre limitati.”

Consigliera Strada: "Un aiuto per i minori meno fortunati"

"Si tratta di una piccola rivoluzione e sono veramente felice del risultato ottenuto e della sensibilità verso questo tema perché – prosegue la consigliere -, finalmente, questi due beni primari e molto costosi verranno considerati beni primari ‘salvavita’ (latte in polvere) e dispositivi medici (pannolini). Dovrebbero venire erogati gratuitamente ai minori dal Sistema Sanitario Nazionale, nel frattempo abbiamo chiesto alla Regione di sostenere queste realtà, alleviando in modo significativo i costi quotidiani di chi, tra mille difficoltà, si prende cura dei minori disagiati".

Il testo approvato al Pirellone impegna la giunta "ad attivarsi presso il Governo per studiare forme di ulteriori sostegni alle famiglie che accolgono minori in affido e alle Comunità per minori e mamme e bambini, e, che sostengono spese ingenti a fronte di esigui budget a loro disposizione per l’acquisto di latte in polvere e pannolini, affinché questi beni primari vengano considerati dei dispositivi medici come i pannoloni per gli anziani che vengono erogati gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale".