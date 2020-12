Il bollettino di oggi, sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 1.606 (di cui 66 debolmente positivi) su 15.337 tamponi effettuati, con il 10,4% di positivi sui tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 2.628 nuovi contagi su 27.942. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.780.837 tamponi. Cala rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: ci sono stati 36 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 105), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.818 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione ancora in miglioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 137 unità, portando il totale a 3.839 (ieri erano 3.976). Calano anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 9 pazienti in meno rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di un ricovero in meno), per un totale di 513 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 387.049: sono 658 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 499 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui 313 in città. Sono 141 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 341 in quella di Varese, 131 in provincia di Brescia, 125 in quella di Como e 30 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 97 nuovi contagi, mentre sono 68 quelli a Lecco, 11 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 26 in quella di Cremona, 10 contagi nella provincia di Sondrio e infine 96 a Mantova.

Attesa per il vaccine day: prime iniezioni in Lombardia

È atteso per domani, domenica 27 dicembre, l'arrivo delle prime dosi di vaccino anti Covid in Lombardia. Le fiale arriveranno attorno alle 11 al Niguarda di Milano. Le prime vaccinate saranno due dipendenti dell'ospedale, insieme ai presidenti degli ordini dei medici e ad autorevoli rappresentanti del mondo scientifico. Nel pomeriggio il vaccino arriverà in tutte le province.