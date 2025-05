Palpeggiava donne sul treno Milano-Lecco: a processo un uomo di 43 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 43 anni è a processo perché accusato di aver molestato e palpeggiato alcune donne sole sul treno regionale che collega Milano a Lecco. Gli episodi contestati sono due e sono avvenuti a gennaio 2024 quando il treno passava da Carnate, comune della provincia di Monza e Brianza.

In quell'occasione, il 43enne senza fissa dimora è stato fermato dalle forze dell'ordine alla stazione di Cernusco Lombardone, comune che invece si trova in provincia di Lecco. Gli investigatori erano stati allertati dai passeggeri e dal personale delle ferrovie che avevano segnalato la presenza del 43enne al numero unico delle emergenze 112. All'epoca, le donne molestate erano tre.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Lecco, a una di loro aveva messo le mani nelle parti intime. Non solo: aveva cercato di appoggiare la propria gamba a quella di una seconda vittima. Aveva poi molestato la terza passeggera, che ha poi deciso di non presentare denuncia. Dopo l'arresto, l'uomo è finito a processo con le accuse di violenza sessuale e interruzione di pubblico servizio. Questo perché è stato necessario fermare il treno per permettere alle forze dell'ordine di intervenire.

L'uomo sarà a processo davanti al giudice per l'udienza preliminare Gianluca Piantaosi. Il 43enne, che al momento è detenuto nel carcere di Cremona dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria, potrebbe però chiedere di essere giudicato con un rito alternativo.