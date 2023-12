Palpeggiano una ragazza di 23 anni e derubano l’amica intervenuta per difenderla: arrestati Due uomini sono stati arrestati perché accusati di violenza sessuale e rapina impropria: entrambi hanno palpeggiato una giovane di 23 anni e hanno derubato una sua amica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di lunedì 18 dicembre, gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato due uomini perché accusati di rapina e violenza sessuale. I due avrebbero palpeggiato una ragazza di 23 anni nelle parti intime. Sarebbe poi intervenuta un'amica a sua difesa che è stata derubata del suo cellulare.

L'episodio si è verificato in via Vitruvio. Alcuni agenti erano impegnati in un servizio di vigilanza agli scali ferroviaria. A un certo punto, la loro attenzione è stata richiamata da una ragazza: la giovane infatti chiedeva di poter bloccare due ragazzi che stavano scappando. I poliziotti sono riusciti a fermarli e in questo modo hanno ricostruito l'intera vicenda.

È emerso che i giovani avevano prima palpeggiato più volte nelle parti intime la 23enne. Successivamente avevano derubato un'amica: quest'ultima era intervenuta in sua difesa. Quando ha scoperto di essere stata privata del suo cellulare, ha cercato di riappropriarsene. Ne è nata una colluttazione che è terminata con i due che hanno provato a scappare.

Le forze dell'ordine li hanno così tratti in arresto e portati negli uffici della Questura. Qui è emerso che hanno 35 e 29 anni e che alle spalle avevano diversi precedenti. Entrambi sono stati accusati di violenza sessuale e rapina impropria in concorso. Adesso si trovano in carcere a San Vittore dove sono in attesa di un'udienza di convalida.