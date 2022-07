Palpeggia e deruba una bambina di 10 anni alla sagra di paese: arrestato Ha derubato e palpeggiato una bimba di dieci anni: è quanto accaduto in un comune della provincia di Bergamo. La piccola è stata poi aiutata da un poliziotto fuori servizio.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha appena dieci anni la bimba che è stata palpeggiata e derubata in strada durante una festa di paese. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì 15 luglio in provincia di Bergamo. L'uomo è stato arrestato: a fermarlo – dopo un inseguimento – un poliziotto che non era in servizio, ma che si è subito attivato per salvare la piccola.

L'agente è in servizio nel carcere di Monza

L'agente è in servizio nella polizia penitenziaria del carcere di Monza. Mentre si trovava alla sagra, ha notato la bimba che correva verso la madre e piangeva. Il poliziotto gli ha così chiesto, dopo essersi qualificato, cosa possa essere successo. Mentre la piccola raccontava l'episodio all'agente, sul posto arrivava anche il padre della bambina.

Il racconto della piccola: palpeggiata e derubata

La ragazzina ha raccontato che due uomini, poco prima, l'avevo avvicinata, l'avrebbero palpeggiata e l'avrebbero poi derubata. Le avrebbero infatti portato via il cellulare. Grazie a un'app di localizzazione, è stato possibile recuperare lo smartphone che è stato individuato nei pressi del cimitero. Il poliziotto e il padre della bimba si sono recati immediatamente sul posto.

Leggi anche La bambina di 7 anni azzannata al volto dal pitbull porterà i segni del morso per tutta la vita

Il ritrovamento del cellulare e l'inseguimento

Li hanno trovato un uomo fermo al buio: il poliziotto gli si è avvicinato e, appena ha chiesto lui spiegazioni di quanto accaduto poco prima, l'uomo è scappato. L'agente non si è perso d'animo e lo ha inseguito fino a quando poi il ladro non ha deciso di lasciare il cellulare per strada. Il bottino è tornato alla sua proprietaria mentre il responsabile ha fatto perdere le sue tracce.