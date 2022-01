Palosco, si sente male mentre parla con i genitori, Mirko muore in casa a 20 anni: “Era un dono” Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 16 gennaio, a Palosco, in provincia di Bergamo. Mirko Volpi, ventenne della zona, è stato colto da un malore mentre parlava con i suoi genitori.

Mirko Volpi in una foto del 2014

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 16 gennaio, a Palosco, in provincia di Bergamo. Mirko Volpi, ventenne della zona, è stato colto da un malore mentre parlava con i suoi genitori. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente perdendo i sensi. Inutili gli sforzi del 118 per rianimarlo, Mirko è stato dichiarato deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Secondo quanto riportato dalle testate locali di Bergamo, il giovane si trovava in casa con i propri genitori e il fratello quando avrebbe accusato un malore di natura cardiaca, perdendo i sensi. Madre e padre hanno subito allertato il 118 regionale che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Conosciuto in paese per la sua passione per il calcio, Mirko è stato salutato e commemorato su Facebook da amici e parenti oltre che dall'Asd Palosco, società calcistica dell'oratorio, dove il ragazzo aveva allenato i pulcini: "Perdiamo oggi un ragazzo straordinario. Ciao Mirko…", si legge.

Il direttore tecnico della società Fabio Gibellini ha invece salutato il ventenne con queste parole: "Ragazzi come lui sono un dono. Un giovane umile e generoso". Come segno di solidarietà, vicinanza e partecipazione al dolore, il Comune di Palosco ha indetto per domani, martedì 18 gennaio, il lutto cittadino. Domani si svolgeranno inoltre i funerali del ragazzo, programmate per le 14.30 nella parrocchia del paese. Durante le esequie, i negozi e le attività commerciali sono invitate dall'Amministrazione ad abbassare le serrande.