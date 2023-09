Padrona di casa litiga con il suo inquilino e finisce in ospedale, indagano i carabinieri Una 40enne è stata medicata al pronto soccorso per alcune lesioni riportate durante un litigio con il suo inquilino. È successo a Chignolo Po (Pavia) e sui motivi della discussione stanno indagando i carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

Una lite tra la padrona di casa e il suo inquilino a Chignolo Po, in provincia di Pavia, è finita con la donna trasportata in ospedale per alcune contusioni e un'indagine dei carabinieri. Quello che è successo nel pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, alla Lambrinia in via Cà De' Massari è ancora tutto da verificare, con i due protagonisti che nelle scorse ore hanno presentato la questione da due punti di vista opposti.

La discussione e poi la lite: le condizioni della padrona di casa

La padrona di casa, una 40enne, avrebbe discusso per ragioni ancora non chiare con il proprio inquilino, la cui identità non è stata resa nota. In poco tempo, la lite sarebbe degenerata in spinte e schiaffi vari. Qui, però, le due versioni della storia presentate dai protagonisti sarebbero diametralmente opposte.

Quel che è certo, è che la 40enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi in codice verde con un'ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo. Lì è stata medicata per alcune lievi contusioni che aveva riportato ed è stata poi dimessa con pochi giorni di prognosi. Per quanto riguarda l'inquilino, invece, non sembra aver riportato particolari conseguenze.

Leggi anche La lite su Instagram finisce a bastonate, 21enne in ospedale con un trauma cranico

Le indagini dei carabinieri

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione locale che sono intervenuti nell'appartamento di via Cà De' Massari per riportare la calma tra i due. Tra i punti da chiarire, oltre alle motivazioni della discussione, ci saranno anche le eventuali responsabilità delle lesioni, soprattutto quelle che la 40enne si è fatta refertare andando in ospedale.