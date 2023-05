Padre e figlio di 15 anni tentano di ruba rame: fermati insieme ai quattro complici I carabinieri hanno trovato il padre di 39 anni e il figlio di 15 anni nello stabile di un’ex azienda sotto sequestro mentre rubavano rame.

A cura di Giorgia Venturini

Padre e figlio sono stati sorpresi a rubare del rame in un‘area industriale dismessa nel Pavese. È quello che hanno scoperto i carabinieri nel comune di Santa Giuletta, in Oltrepò Pavese: i militari hanno trovato il padre di 39 anni e il figlio di 15 anni nello stabile di un'ex azienda sotto sequestro dopo il fallimento. Entrambi sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

Dopo tutti gli accertamenti è emerso l'uomo è un 39enne straniero e vive a Rozzano, alle porte di Milano. Per lui sono scattate le manette mentre per il figlio è scattata la denuncia alla Procura per il Tribunale dei Minori di Milano. Si trova ora di nuovo con la madre. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di altri quattro compli che erano con il padre e il figlio: i complici però sono fuggiti a piedi, sono ora ricercati.

Due uomini rubano rame sull'alta velocità

Lo scorso novembre gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato due uomini mentre stava rubando mille metri di cavi di rame appena prelevati da una canalina in cemento della linea dell'Alta Velocità Milano-Torino. I due uomini, entrambi pregiudicati, dovranno ora difendersi dall'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Con loro c'era anche un ragazzo di 14 anni, ora di nuovo con la madre.

La polizia si era insospettita a causa di ritardi che questo furto stava provocando sulle linee ferroviarie. Così la Polfer ha pensato di appostarsi in un boschetto poco distante la zona dei furti per vedere cosa stesse accadendo: hanno visto i due uomini avvicinati alle canaline poste lungo la linea dell'alta velocità e hanno iniziato a prendere tutto il rame che trovavano. Poi, in gran fretta, lo hanno caricato sul furgone e sono ripartiti. Poco dopo per loro sono scattate le manette.