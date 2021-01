L'ex segretario della Lega ed ex governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni è stato operato nella giornata di oggi, venerdì 8 gennaio, all'Istituto neurologico Besta di Milano. L'ex ministro dell'Interno era stato trasferito nella struttura dall'ospedale di Circolo di Varese martedì 5 gennaio. Il giorno prima Maroni era stato colpito da un malore nella sua casa di Lozza, sempre nel Varesotto, procurandosi una ferita: era quindi stato ricoverato in ospedale, dove i medici avevano disposto accertamenti. A seguito dell'intervento di oggi la famiglia dell'ex governatore ha chiesto la massima riservatezza.

Il malore in casa e il trasferimento in ospedale

Nel pomeriggio del 4 gennaio, l'ex segretario aveva avuto un malore in casa. Avrebbe avuto un mancamento e nella caduta avrebbe sbattuto la testa provocandosi una lieve ferita. Trasportato all'ospedale, i medici avevano ritenuto necessario trattenerlo per fare tutti gli accertamenti del caso. Il 5 gennaio, in serata, era stata presa la decisione di trasferirlo nell'istituto milanese specializzato in Neurologia per eseguire ulteriori esami.

Gli auguri di pronta guarigione di Matteo Salvini

Subito dopo il trasferimento, lo stesso Maroni aveva detto: "È stata dura, ma adesso è tutto sotto controllo" assicurando inoltre che si sarebbe sottoposto a nuovi test. Fin dalla notizia del suo malore, sono stati diversi i messaggi di amici e colleghi che gli auguravano una pronta guarigione. Tra questi anche il leader della Lega Matteo Salvini che aveva affermato di star seguendo da lontano l'evolversi della situazione. Dopo la notizia dell'intervento chirurgico sul profilo Facebook della Lega – Salvini premier è apparso un messaggio per esprimere vicinanza all'ex segretario, le cui condizioni non sono note.