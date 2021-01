L'ex governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni è stato dimesso dall'ospedale di Varese, dove era stato ricoverato per accertamenti dopo che ieri 4 gennaio era stato colpito da un malore in casa sua a Lozza, sempre nel Varesotto. Stando alle prime informazioni, il governatore sarà preso in cura all'Istituto neurologico Besta di Milano per ulteriori accertamenti.

Colpito da un malore nella sua casa nel Varesotto

Il politico della Lega, ora candidato alle comunali del 2021 a Varese, avrebbe avuto un mancamento che lo ha costretto ad accasciarsi a terra. Durante la caduta avrebbe sbattuto la testa provocandogli una lieve ferita. Trasportato in ospedale i medici che lo hanno visitato hanno ritenuto necessario trattenerlo per fare tutti i dovuti accertamenti del caso, nonostante le sue condizioni non fossero ritenute preoccupanti. Fino alla sera di martedì 5 gennaio quando è stato dimesso e trasferito per ulteriori accertamenti al Besta.