Spacciavano nel parcheggio del supermercato, confiscati hashish e 15mila euro: arrestati in sette A Mazzano, in provincia di Brescia, mercoledì 11 settembre, sono stati arrestati 7 ragazzi per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Confiscati 400 grammi di hashish e 15 mila euro in contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Mercoledì 11 settembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Brescia hanno arrestato, a Mazzano, un piccolo paese della provincia lombarda, sette persone, tre spacciatori e quattro clienti, con le accuse di spaccio e detenzione illecita di stupefacenti. L'operazione, effettuata nell'appartamento utilizzato come "base operativa" dai pusher, ha portato alla confisca di 400 grammi di hashish, 15mila euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

La vendita di droga nel parcheggio del supermercato

I tre malviventi avevano allestito una piazza di spaccio a Mazzano, nel Bresciano, vicino al centro commerciale IperTosano. Proprio nel parcheggio del supermercato sono stati colti in flagrante mentre vendevano diverse dosi di hashish a due coppie di acquirenti giunte sul posto in auto. Le forze dell'ordine, dopo aver seguito i loro spostamenti, sono riuscite a individuare la "base operativa" del gruppo, un appartamento situato poco distante dal luogo della vendita della sostanza stupefacente, sopra un negozio di elettronica.

La perquisizione e gli arresti

Gli agenti, dopo aver fatto irruzione nell'immobile, hanno proceduto alla perquisizione, rinvenendo 400 grammi di hashish suddivisi in panetti pronti per la vendita, 15 mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice del Tribunale di Brescia, che ha inoltre disposto il divieto di dimora nel comune di Mazzano per i tre spacciatori. Sono stati identificati e arrestati anche gli acquirenti, che sono stati trovati in possesso di 2,6 chili di hashish suddivisi in panetti identici a quelli sequestrati nell’abitazione dei tre spacciatori.