Operaio travolto e ucciso da un tir mentre era al lavoro sull’autostrada A4 Un operaio al lavoro in un cantiere lungo la carreggiata dell’autostrada A4 è stato travolto e ucciso da un tir in transito.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia sull'autostrada A4, nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia. Qui un operaio al lavoro in un cantiere lungo la carreggiata è stato travolto e ucciso da un tir in transito. Quello che è successo è ancora tutto da capire nel dettaglio. Stando alle prime informazioni però l'incidente è avvenuto verso le 9.45 nella mattinata di oggi 13 giugno. L'autista non ha fatto in tempo a frenare o a deviare appena ha visto l'operaio.

Subito sono scattati i soccorsi: i sanitari del 118 giunti, arrivati sul posto poco dopo, però non hanno potuto salvare la vita all'operaio. Non sono state rese pubbliche ancora le sue generalità. Sull'accaduto la polizia di Verona ha aperto le indagini.