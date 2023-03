Operaio sale sul cassone di un camion e cade: è gravissimo Un operaio di 58 anni è salito sul cassone di un camion forse per dei controlli ed è caduto poco dopo: si trova ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. L’ipotesi che sia stato colpito da un malore.

A cura di Giorgia Venturini

Un operaio di 58 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Sulla dinamica dell'incidente stanno facendo tutti gli accertamenti del caso le forze dell'ordine: dalle prime informazioni però risulta che l'uomo sia salito sul cassone di un camion forse per dei controlli e sia caduto poco dopo. Tra le ipotesi quella che l'uomo sia stato colto da un malore. Subito il trasporto in elicottero in ospedale.

I soccorsi sul posto e il trasferimento in ospedale

I fatti – come riporta L'Eco di Bergamo – sono accaduti poco prima le 7 di oggi lunedì 27 marzo in una ditta in via Don Bolis a Bagnatica, in provincia di Bergamo. L'operaio è stato subito soccorso dai suoi colleghi che hanno chiamato i soccorritori del 118. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso: il 58enne è arrivato agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni.

Operaio folgorato nella Bergamasca

Lo scorso lunedì 20 marzo altro incidente sul lavoro a Pedrengo, comune in provincia di Bergamo. Qui un operaio era stato sfiorato dai cavi dell'alta tensione ed è stato folgorato: è stato ricoverato subito in ospedale in gravi condizioni.

L'uomo sarebbe stato portato su una piattaforma mobile collegata al braccio telescopico di una gru: era a un'altezza di circa venti metri. Mentre stava lavorando allo smaltimento dell'amianto sul tetto di un capannone industriale, che era in via di demolizione, è finito contro i cavi dell'alta tensione a 220 Kvolt. L'uomo ha riportato importanti ustioni al volto, al tronco e alle braccia. Non è in pericolo di vita.