Operaio precipita nel vano montacarichi dell’azienda, ricoverato con lesioni gravissime Un operaio è precipitato nel vano montacarichi dell’azienda per cui lavora. Una caduta di diversi metri che gli ha procurato lesioni gravissime. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi. L’uomo ora è ricoverato con prognosi riservata.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 56 anni di Varese è precipitato nel vano di un montacarichi mentre stava lavorando su una piattaforma. L'incidente è avvenuto in un'azienda in via Sanzio, alla periferia nord di Saronno. La caduta di diversi metri gli ha procurato delle lesioni gravissime e ora è ricoverato con prognosi riservata.

I primi a rispondere alle sue richieste d'aiuto sono stati i colleghi che hanno allertato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e l'elisoccorso, atterrato nel posteggio sterrato accanto al campo da calcio di via Trento.

L'intervento dei soccorsi e i testimoni ascoltati dai carabinieri

Il 56enne è stato stabilizzato dal personale sanitario con delle operazioni che si sono protratte per circa un'ora. Poi è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Insieme ai tecnici di Ats, i vigili del fuoco hanno avviato le verifiche del caso. Intanto, i carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti e interrogando i colleghi testimoni della caduta per ricostruire con precisione l'accaduto. Saranno i militari a dover stabilire eventuali responsabilità.

L'incidente a Castel Mella

Un incidente simile è accaduto alcuni giorni fa a Castel Mella, in provincia di Brescia. Un operaio di 57 anni ha perso l'equilibrio ed è caduto dall'impalcatura dove stava lavorando a circa tre metri d'altezza. Sembra che l'uomo abbia riportato dei traumi alla testa, ma che non ha mai perso conoscenza.

Trasportato in ospedale in codice rosso, non è mai stato in pericolo di vita. Anche in questo caso, verrà verificato se sono state rispettate le norme di sicurezza.