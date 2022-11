Operaio precipita da dieci metri di altezza in un cantiere: è gravissimo Un operaio di 58 anni si trova ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato per circa dieci metri in un cantiere nel Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Infortunio sul lavoro in un cantiere della Lombardia. Un operaio di 58 anni si trova ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato per circa dieci metri in un cantiere nel Milanese. Si trova ora in gravi condizioni in ospedale.

L'incidente in un cantiere

Dalle prime informazioni, l'incidente è accaduto alle 13.45 in via San Faustino 18 a Milano. L'uomo era impegnato a fare dei lavori su una impalcatura quando – per motivi ancora da capire – è precipitato. Tutto davanti ad alcuni suoi colleghi.

Il traposto d'urgenza in ospedale

Subito sono stati allertati i medici del 118: dopo pochi minuti l'uomo è stato trasportato in ospedale per i troppi traumi che ha riportato alla testa e uno alla gamba. Si trova ora ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Spetterà ora a loro ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Uomo morto precipitato da venti metri

Altro terribile incidente sul lavoro lunedì 12 settembre in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga, dove a lavoro vi era un operaio di 52 anni.

Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria: sarebbe infatti precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda. Un errore che gli è costato la vita: avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato.

Gli operatori sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta.