Operaio muore travolto da una lastra di cemento mentre è al lavoro Un operaio di 50 anni è stato investito da una lastra di cemento: nulla purtroppo sono serviti i tentativi di salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Un operaio di 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere a Castelverde, in provincia di Cremona. La tragedia è avvenuta alla Mg Prefabbricati di via Fornace. Stando a una prima ricostruzione dei fatti l’uomo è stato investito da una lastra di cemento: nulla purtroppo sono serviti i tentativi di salvargli la vita.

Nulla sono serviti i tentativi di soccorso

La chiamata al 112 è arrivata verso le 15.30. Pochi secondi dopo sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato liberato dalla lastra, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Spetta ora ai carabinieri e ai responsabili di Asl Val Padana chiarire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.