Operaio 44enne viene colpito al volto da una bobina d'acciaio: ricoverato in ospedale, è grave Un operaio della ditta Lima Eusider di Desio (Monza) è stato colpito al volto da una bobina d'acciaio durante l'orario di lavoro. Il 44enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 44enne è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto presso l'azienda metalmeccanica Lima Eusider di Desio (in provincia di Monza e della Brianza). Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, l'operaio sarebbe stato colpito al volto da una bobina. I sanitari, intervenuti con la massima urgenza, lo hanno trasportato all'ospedale San Gerardo e, una volta arrivato in pronto soccorso, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. I carabinieri, la polizia locale e i funzionari di Ats sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

L'allarme è scattato intorno alle 9 del 5 febbraio dallo stabilimento della Lima Eusider in via Gaetana Agnesi a Desio. Si tratta di una ditta che si occupa della laminazione a freddo dei nastri in acciaio. Stando a quanto accertato finora, pare che sia stata proprio una di queste bobine, durante la fase finale della lavorazione, a colpire al volto un operaio metalmeccanico di 44 anni. Il lavoratore, che svolge anche il ruolo di delegato sindacale di Fiom-Cgil e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, è stato soccorso sul posto dai sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica.

Il 44enne è stato, poi, trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza per gravi lesioni, ma i medici hanno già ridimensionato la gravità delle ferite riportate. Intanto, i carabinieri e la polizia locale di Desio, insieme ai funzionari dell'Agenzie di tutela della salute, stanno svolgendo le indagini del caso per risalire a eventuali responsabilità.

Per Fiom-Cgil quanto accaduto alla Lima Eusider "non è una casualità né un errore". Con un comunicato stampa, il sindacato ha voluto ribadire "con forza che la sicurezza è una priorità su cui non si può e non si deve risparmiare. La Fiom chiede all'azienda interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti e alla formazione costante dei lavoratori e in attesa di tutti gli accertamenti degli organi preposti, fornirà al lavoratore coinvolto tutta l’assistenza necessaria".