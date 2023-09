Omicidio Laura Ziliani, il pm chiede l’ergastolo per le figlie Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani La Procura ha chiesto l’ergastolo per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani. I tre sono accusati dell’omicidio di Laura Ziliani.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nell'udienza di oggi, martedì 26 settembre, davanti alla Corte d'Assise di Brescia, il pubblico ministero ha chiesto la condanna all'ergastolo per Paola e Silvia Zani e per il fidanzato di quest'ultima, Mirto Milani. Tutti e tre sono ritenuti, in concorso, responsabili dell'omicidio di Laura Ziliani, madre delle due ragazze.

L'accusa contesta infatti le aggravanti di premeditazione e mancata considerazione della sorella malata che aveva bisogno della mamma. Inoltre, secondo il sostituto procuratore, per alcuni istanti la vittima avrebbe avuto modo di accorgersi di quello che stava accadendo. Mentre la confessione degli imputati è stata tardiva e ormai del tutto ininfluente per le indagini. Soltanto il 18 settembre le due imputate erano state giudicate capaci di intendere e di volere, in base alla perizia dello psichiatra Giacomo Filippini.

L'omicidio di Laura Ziliani e il ritrovamento del corpo

Laura Ziliani, ex vigilessa 55enne di Temù (Brescia), era stata stordita e soffocata a morte l'8 maggio del 2021. Paola, Silvia e Mirto, che da tempo pianificavano l'omicidio della donna, ne avrebbero nascosto il cadavere e avrebbero poi tentato di depistare le indagini. In un primo momento hanno denunciato la sua scomparsa poi, man mano che proseguivano le ricerche, avevano fatto trovare alcuni suoi indumenti inscenando un incidente.

Laura Ziliani

I tre, invece, avevano già seppellito il corpo di Ziliani in una buca vicina al fiume Oglio. Cadavere che è stato poi restituito dal torrente nell'agosto dello stesso anno. Pochi giorni dopo, Paola, Silvia e Mirto vengono arrestati con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ma solo dopo otto mesi hanno confessato.

Mirto Milani

La perizia psichiatrica

I tre imputati per l'omicidio di Ziliani sono stati sottoposti a perizia psichiatrica. Questa ha rilevato come "per tutti e tre non abbiamo a che fare con patologi di tipo psicotico", ha affermato lo psichiatra Filippini davanti ai giudici. Perciò, erano tutti in grado di intendere e di volere nel momento dell'omicidio.

Laura Ziliani con le figlie Paola e Silvia

Nell'udienza del 26 settembre, inoltre, il consulente di parte Mario Massimo Mantero, ha spiegato che Paola, Silvia e Mirto avevano creato un gruppo "molto chiuso, autoriferito", che a causa dell'isolamento imposto dalla pandemia si sarebbe acuito. Secondo Mantero, il delitto è stato compiuto "da tre persone che singolarmente non avrebbero avuto un vissuto violento".