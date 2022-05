Caso Laura Ziliani, anche l’altra figlia confessa l’omicidio della madre Anche Paola Zani, una delle figlie di Laura Ziliani, ha confessato l’omicidio della madre: prima di lei, avevano confessato la sorella Silvia e il fidanzato di quest’ultima.

A cura di Ilaria Quattrone

Anche l'altra figlia, Paola Zani, ha confessato durante un lungo interrogatorio che si è svolto nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio, di aver partecipato all'omicidio della madre: dopo la sorella Silvia e il fidanzato di quest'ultima, Mirto Milani, anche la 19enne ha raccontato quello che sarebbe stato il piano messo in atto dai tre. Dopo la confessione, Milani avrebbe avuto un crollo emotivo tanto da essere poi ricoverato in ospedale. Un sodalizio criminale che sarebbe stato messo in piedi per ottenere il patrimonio della madre, Laura Ziliani.

Il piano architettato dal trio

Si chiude quindi il cerchio, quanto mai complesso e articolato, che gravitava attorno al delitto. La donna, scomparsa l'8 maggio 2021, era stata trovata cadavere due mesi più tardi. In quel lungo periodo, i tre avrebbero architettato un piano fatto di depistaggi e menzogne. Le intercettazioni, le geolocalizzazioni e altri errori fatti dal gruppo ha permesso agli inquirenti di poter risalire alla verità.

L'omicidio e l'arresto

I tre erano stati poi arrestati a fine settembre con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Da quel momento, avevano scelto di adottare una linea difensiva fatta di silenzi. Fino a quando, dopo che nelle scorse settimane era stata depositata la notizia di chiusura delle indagini, hanno deciso di confessare: l'ex vigilessa sarebbe stata narcotizzata e poi soffocata nel sonno. Il suo corpo sarebbe poi stato nascosto e ritrovato vicino a un fiume. Agli atti sarebbe stata individuata una seconda fossa che però non sarebbe mai stata utilizzata. Resta da capire dove è stato nascosto il corpo prima del suo ritrovamento.