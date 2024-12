video suggerito

Omicidio Francesco Capuano, trovato morto dalla figlia nel garage: il pensionato ucciso con tre colpi alla testa Francesco Capuano, il 79enne che è stato trovato morto nel suo garage a Suzzara (Mantova), è stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Francesco Capuano (foto da Facebook)

Nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, sono stati rivelati i primi risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Francesco Capuano, il 79enne ucciso nel garage della sua abitazione a Suzzara, un comune che si trova in provincia di Mantova. L'uomo sarebbe stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa sparati a bruciapelo e in rapida successione. Gli investigatori sono ancora alla ricerca del responsabile.

Il 79enne, originario di Napoli e che ha lavorato come collaboratore scolastico in una scuola a Scampia, è stato trovato morto dalla figlia. I due sarebbero dovuti andare a fare insieme la spesa. L'anziano sarebbe stato ucciso tra le 9 e le 9.30 quando si trovava nella sua automobile ancora parcheggiata nel box: stava ancora aspettando la figlia che, nel frattempo, era salita a prendere alcune cose che aveva dimenticato. Una volta scesa, ha fatto la macabra scoperta.

Ha subito chiamato i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta vicenda e soprattutto identificare il responsabile. L'autopsia, che è stata svolta all'ospedale Carlo Poma di Mantova ed è durata circa cinque ore, ha sicuramente restituito un quadro molto importante.

L'uomo è stato colpito alla tempia e ai lati della fronte. I tre proiettili sono stati estratti dal cranio e consegnati ai Ris di Parma che svolgeranno gli accertamenti necessari. Gli investigatori poi entreranno nell'appartamento in cui l'uomo viveva con la figlia dopo la morte della moglie. L'ipotesi più avvalorata è che l'assassino conoscesse bene le abitudini della vittima. Sono stati fatti diversi approfondimenti sul passato della vittima, ma non sembrerebbero emergere elementi tali da giustificare questa esecuzione. Gli inquirenti stanno inoltre cercando ancora l'arma del delitto e i bossoli.