video suggerito

Francesco Capuano ucciso in auto a Suzzara, oggi l’autopsia: si indaga sul passato e sui legami del pensionato Francesco Capuano, 79 anni, è stato ucciso la mattina del 23 dicembre nel garage di casa a Suzzara (Mantova) con modalità che ricordano quelle di un’esecuzione: l’ex bidello, incensurato, è stato colpito alla testa con diversi colpi di pistola in pochi secondi, mentre si trovava da solo in macchina. Si indaga in ambito familiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Capuano (foto da Facebook)

Sarà forse l'autopsia, disposta per oggi venerdì 27 dicembre, ad aiutare a fare luce sui tanti punti ancora oscuri nell'omicidio di Francesco Capuano, pensionato 79enne ucciso la mattina del 23 dicembre nel garage di casa a Suzzara (Mantova) con modalità che ricordano quelle di una vera e propria esecuzione: l'ex bidello, incensurato, è stato infatti colpito alla testa con diversi colpi di pistola in pochi secondi, mentre si trovava da solo in macchina.

In quel momento l'uomo, che dopo la pensione e la morte della moglie si era trasferito dalla Campania per stare vicino ai nipotini, si trovava in compagnia della figlia Rosa, 46 anni, che lo aveva aiutato a salire sulla Fiat Panda per andare a fare delle commissioni insieme e poi si era allontanata per prendere qualcosa che aveva dimenticato nell'appartamento che la famiglia condivideva. In quei pochissimi istanti il killer (o la banda di assassini) è entrato in azione aprendo lo sportello e mirando alla testa dell'anziano, verosimilmente con un'arma silenziata, senza che nessuno del palazzo abbia visto né sentito niente. E senza che siano stati ritrovati bossoli sulla scena del crimine, il locale box del condominio Parco Verde di via Biolcheria, che è inoltre priva di telecamere.

I carabinieri del reparto operativo di Mantova, coordinati dalla Procura, non escludono al momento nessuna ipotesi. Le indagini, così, si concentrano anche sulla vita privata della vittima, sui suoi legami e sul suo passato: chi poteva avercela con il pensionato che conduceva una vita da nonno a tempo pieno, apparentemente senza alcuna ombra? Si tratta di un regolamento di conti, di un drammatico scambio di persona o di un avvertimento nei confronti di un familiare? E ancora: chi ha ucciso con tanta freddezza e rapidità, andando dritto all'obiettivo, aveva solo quel piano in mente? È ancora presto per dirlo.