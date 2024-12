video suggerito

Chi era Francesco Capuano, l'uomo che è stato freddato a colpi di pistola nel garage di casa sua Si chiamava Francesco Capuano, l'uomo di 79 anni che è stato trovato morto a Suzzara (Mantova): gli inquirenti stanno cercando il suo assassino.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Si chiamava Francesco Capuano, l‘uomo di 79 anni che è stato ucciso a Suzzara, un comune che si trova in provincia di Mantova. Originario della provincia di Napoli, viveva da diversi anni in Lombardia. Abitava insieme alla figlia di 46 anni in un appartamento di via Biolcheria. I due condividevano casa dopo la morte della moglie di Capuano e madre della 46enne. Sembrerebbe inoltre che il pensionato avesse alcuni problemi di deambulazione che non gli permettevano di uscire in autonomia.

Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e Mantova e i Ris di Parma. I militari sono coordinati dalla pubblico ministero Elisabetta Favaretti. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che non gli sia stato portato via nulla: l'uomo, infatti, aveva ancora addosso i suoi effetti personali.

Per il momento si esclude che si tratti di un tentativo di rapina finita male. A trovare il cadavere è stata la figlia: i dude dovevano andare a fare la spesa. La donna era scesa con lui nel garage, ma poi è salita in casa perché aveva dimenticato qualcosa. Pochi minuti dopo, ha trovato l'uomo morto. Gli investigatori hanno ascoltato anche i vicini di casa, che hanno raccontato di non aver sentito i colpi d'arma da fuoco. Non è escluso che l'assassino si possa essere servito di un'arma dotata di silenziatore.

Gli inquirenti stanno indagando nella vita dell'uomo e nella cerchia familiare. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.