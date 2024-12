video suggerito

Agguato nel Mantovano, ucciso in garage con una raffica di colpi alla testa: si cerca l'assassino Un uomo di 79 anni è stato ucciso a Suzzara (Mantova): è stato freddato con alcuni colpi d'arma da fuoco. A trovare il cadavere è stata la figlia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, un uomo di 79 anni è stato ucciso nel garage della propria abitazione in via Biolcheria a Suzzara, comune che si trova in provincia di Mantova. Sembrerebbe che quanto accaduto sia da considerarsi un agguato.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'anziano era appena salito sulla sua automobile, perché doveva andare a fare la spesa, quando è stato colpito da una scarica di colpi d'arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto la testa. L'assassino è poi scappato portando con sé l'arma del delitto. Il cadavere è stato poi trovato dalla figlia 46enne, che condivideva l'abitazione con l'uomo dopo la morte della madre. Il corpo era sul sedile del passeggero.

La donna, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, era scesa con lui nel garage ma era tornata in casa perché aveva dimenticato qualcosa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Le indagini sono state affidate alla pubblico ministero Elisabetta Favaretti. Al momento nessuno dei vicini avrebbe sentito i colpi d'arma da fuoco. È possibile che l'omicida si sia servito di un'arma dotata di silenziatore.

La vittima, F.C., era originario della provincia di Napoli e viveva a Suzzara da alcuni anni. Aveva problemi di deambulazione che gli impedivano di muoversi se non accompagnato da qualcuno.