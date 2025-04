video suggerito

Bimbo di 6 anni investito da un gatto delle nevi sulle piste di Livigno: è gravissimo L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di sabato 5 aprile, mentre il piccolo stava scendendo con il bob nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio). Indagano i carabinieri di Tirano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente ieri sulle piste di Livigno, località sciistica in Valtellina (Sondrio). Qui, nel tardo pomeriggio di sabato 5 aprile, un bambino di 6 anni è stato investito all'interno della ski-area del Carosello 3000, e si trova ora in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30, mentre il piccolo stava scendendo con il bob lungo un pendio innevato poco distante dalla via Saroch. A travolgerlo è stato un gatto delle nevi, in quel momento impegnato nelle manovre di battitura delle piste (a quell'ora già chiuse) al termine della giornata.

Le condizioni del bimbo, in seguito alle ferite riportate nello scontro, sono immediatamente apparse molto critiche ai sanitari intervenuti sul posto. Il piccolo, figlio di turisti stranieri in vacanza, è stato così trasportato con l'elisoccorso (codice rosso) all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sulle cause di quanto accaduto ieri sulla pista indagano i carabinieri. I militari della Compagnia di Tirano stanno infatti ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, e già nella serata di ieri hanno ascoltato diversi testimoni.