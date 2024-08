Omicidio di Sharon Verzeni, interrogato il sosia di Johnny Depp: “Lei voleva pubblicizzare qualcosa”

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri di Bergamo sull'omicidio di Sharon Verzeni. Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, i militari hanno convocato di nuovo il compagno, Sergio Ruocco, benché questa mattina avesse già passato ben sei ore in caserma. Inoltre è stato sentito un residente in via Castegnate, a Terno d'Isola, dove le notte tra il 29 e il 30 luglio la 33enne è stata accoltellata. Si tratta di Fabio Delmiglio, noto sui social come il sosia di Johnny Depp. Il ragazzo conosceva la vittima e ha riferito di una sua richiesta.

Gli interrogatori dei carabinieri sull'omicidio di Sharon Verzeni

Nei giorni scorsi il nucleo investigativo del comando provincia di Bergamo si era concentrato su interrogare nuovamente i familiari di Sharon Verzeni, per scavare meglio nella sua vita. Prima si erano presentati in caserma il fratello e la sorella, poi i genitori. Successivamente al centro degli accertamenti dei carabinieri, anche se – è bene ribadirlo – non è indagato, sembra essere tornato il compagno. Tuttavia Sergio Ruocco appare molto tranquillo, tanto da aver dichiarato di non voler neanche nominare un avvocato che lo assista.

Al momento, infatti, le convocazioni di Ruocco in caserma sembrano più che altro necessarie per poter effettuare sopralluoghi nella casa in cui viveva insieme a Sharon e per poter accedere ai dispositivi elettronici (smartphone, in particolare) che hanno sequestrato. Non a caso, spesso, le convocazioni durano pochi minuti o servono per poi spostarsi a casa dei due. Poi il compagno viene rilasciato.

Il sosia di Johnny Depp: "Sharon voleva pubblicizzare qualcosa"

Oggi i carabinieri hanno interrogato anche una persona che abita in via Castegnate, la strada di Terno d'Isola in cui Sharon Verzeni stava passeggiando ed è stata uccisa. Si tratta di Fabio Delmiglio, un uomo noto sui social network, almeno in ambito locale, come il sosia di Johnny Depp, vista la sua apparente somiglianza con l'attore del film Pirati dei Caraibi e di molti altri.

Uscito dalla caserma, l'uomo si è limitato a raccontare ai cronisti dell'Ansa che aveva conosciuto Sharon lo scorso 25 luglio a Brembate, un paese poco distante dal loro. In quell'occasione la 33enne lo aveva riconosciuto quale sosia di Johnny Depp e gli aveva chiesto di "pubblicizzare qualcosa". Delmiglio però non ha voluto dire ai giornalisti di cosa si trattasse, anche dovrebbe averlo rivelato agli inquirenti. E chissà se non possa essere un elemento utile per una nuova pista investigativa.