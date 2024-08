video suggerito

Omicidio Sharon Verzeni, nuovo sopralluogo nella casa di Terno d'Isola con il compagno Sergio Ruocco Nuovo sopralluogo dei carabinieri in tuta bianca nella villetta a Terno d'Isola dove viveva Sharon Verzeni, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate. Presente ancora il compagno Sergio Ruocco (non indagato)

Nuovo sopralluogo dei carabinieri in tuta bianca nella villetta a Terno d'Isola dove Sharon Verzeni, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, viveva da tre anni con il fidanzato Sergio Ruocco. All'ispezione dei Ris, durata mezzoretta come il primo di ieri, ha partecipato anche questa volta il compagno della giovane donna. Mentre stamattina ha fatto ancora il suo ingresso nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo Bruno Verzeni, padre della giovane barista.

"Sapevano quale oggetto prendere, ma non hanno toccato i computer", aveva intanto dichiarato il compagno 38enne dopo la prima perquisizione in via Merelli. "Sono sereno, e come sempre a disposizione". Ruocco, al momento non è indagato. “La sua posizione non è cambiata”, hanno fatto sapere giusto ieri i carabinieri con una nota del Comando Provinciale di Bergamo.

Ufficialmente infatti, fin a questo momento, resiste l'alibi dell'idraulico: dopo l'omicidio della donna, sorpresa alle spalle da un assassino ancora senza nome, i carabinieri lo hanno trovato a casa in pigiama, nel letto. Le telecamere vicine alla villetta della coppia hanno inquadrato la compagna uscire per la passeggiata, dopo la mezzanotte, ma non hanno visto uscire lui. "Non sapevo niente, non l'avrei fatta uscire da sola a quell'ora", ha spiegato lui. "Se fosse uscita prima l'avrei accompagnata, forse sarebbe stato diverso".

I familiari di Ruocco, intanto, fanno quadrato. "Mio fratello non sarebbe mai stato in grado di fare una roba del genere, piuttosto si sarebbe tolto la vita lui se avesse avuto qualche problema", sono state le parole del fratello. "Non è una persona che toglie la vita agli altri. E con Sharon erano una coppia perfetta, non litigavano mai". Lo stesso parere dei parenti di Sharon Verzeni. "Io gli credo, lui non c'entra niente", ha confermato Christopher Verzeni, fratello della 33enne. "È stato insieme a mia sorella 13 anni".