Omicidio di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco convocato di nuovo in caserma: intanto i carabinieri perquisiscono casa I Carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo hanno deciso di convocare nuovamente Sergio Ruocco in caserma e poi di perquisire l'abitazione in cui viveva insieme a Sharon Verzeni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sergio Ruocco è stato convocato in caserma per la terza volta: i carabinieri vogliono risentirlo sull'omicidio di Sharon Verzeni. Secondo gli inquirenti, che in questi ultimi giorni hanno interrogato nuovamente anche il fratello, la sorella e i genitori della 33enne uccisa la notte del 30 luglio a Terno d'Isola, sono ancora molti i punti che il compagno della donna deve chiarire. Subito dopo l'arrivo di Ruocco in caserma, accompagnato dai carabinieri è andato a casa per una perquisizione nell'abitazione in via Merelli, dove viveva con Sharon.

Sembrano essere vicino a un punto di svolta le indagini per l'omicidio della 33enne che finora, dopo oltre venti giorni dalla notte del delitto, non vedono ancora nessun nome nel registro degli indagati. E soprattutto sembrano non vedere neanche una pista più tracciata di altra. Inizialmente i sospetti, forse per i tanti, troppi, femminicidi a cui la cronaca ci sta abituando sono ricaduti sul compagno di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco.

Tuttavia sono stati gli stessi familiari di lei, in primis il padre, a dire che non avevano dubbi della sua innocenza. "Mi fido di lui", aveva detto il fratello Cristopher ai microfoni di Fanpage.it. Le indagini sembrano quasi a un punto morto e per questo gli investigatori del comando provinciale di Bergamo, che non si arrendono, hanno risentito tutti per scavare nella vita della 33enne e trovare un appiglio da cui partire.

Oggi i militari hanno deciso si convocare di nuovo in caserma Sergio Ruocco e dopo poco, con lui, sono andati nell'abitazione in cui viveva con Sharon. Qui c'era anche il personale del Reparto investigazioni scientifiche che, indossate le loro tutte bianche, sono entrati nell'appartamento per ispezionarlo. È entrato anche Ruocco e poco dopo sono tornati in casera. La perquisizione, infatti, è durata poco più di dieci minuti: dalle 10,11 alle 10,26. E nel frattempo hanno controllato anche il garage.

Il sospetto quindi è che siano andati nell'abitazione soltanto per prelevare qualche oggetto o per mostrare agli inquirenti uno specifico dettaglio.