Omicidio Bergamo, donna uccisa a coltellate a Terno d'Isola: ha chiamato lei il 112 e ha chiesto aiuto Una donna di 33 anni è stata trovata in strada a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, in gravissime condizioni: purtroppo è morta una volta arrivata in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Tragedia nella notte a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Una donna di 33 anni è stata trovata in strada in gravissime condizioni: aveva ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. I soccorsi quando sono arrivati sul posto l'hanno trovata già in gravissime condizioni perché aveva già perso molto sangue. In pochissimi minuti è stata portata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove purtroppo è morta. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Zogno: fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della zona.

Le prime notizie sull'omicidio di Bergamo

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la ragazza avrebbe fatto in tempo a chiamare il 112 prima di perdere i sensi. I primi a soccorrerla in via Castegnate sono stati alcuni ragazzi che l'hanno trovata in strada sanguinante poco prima l'una: aveva importanti ferite alla schiena e al torace. Poi con l'arrivo dei medici la disperata corsa in ospedale.

Chi era Sharon Verzeni, la vittima dell'omicidio

Stando alle prime informazioni la vittima è Sharon Verzeni: aveva 33 anni ed è originaria di Bottanuco. Qui è il paese della sua famiglia: il padre è molto conosciuto perché ha lavorato per molti anni all'anagrafe comunale. Sharon invece era un'estetista. I genitori erano in vacanza quando hanno saputo la notizia: ora stanno ritornando. Da tempo la ragazza viveva con il compagno.