Chi era Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Bergamo: si cerca il suo assassino Sharon Verzeni è stata accoltellata nella notte a Terni d'Isola, comune che si trova in provincia di Bergamo: è riuscita solo a chiedere aiuto prima di perdere i sensi. Il suo assassino è ancora ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Sharon Verzeni, la donna che è stata uccisa in strada in via Castagnate a Terno d'Isola, un comune che si trova in provincia di Bergamo. La trentenne ha chiamato autonomamente il numero unico delle emergenze 112 riuscendo così a dire: "Aiuto! Sono stata accoltellata". Sul posto sono stati inviati immediatamente i medici e i paramedici del 118 dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I primi ad aiutarla sono stati alcuni ragazzi che l'hanno trovata sanguinante poco prima dell'una. Al loro arrivo, gli operatori sanitari l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: aveva ferite al torace e alla schiena. La donna è morta nella mattinata: troppo gravi le ferite riportate. Stando a quanto scoperto fino a questo momento dai carabinieri della compagnia di Zogno, viveva in casa con il compagno che, al momento del delitto, era nella sua abitazione.

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I filmati potranno fornire un quadro più preciso dell'intera vicenda e soprattutto dare un volto all'assassino. Al momento nessuno è stato sottoposto al fermo.

La 33enne era originaria di Bottanuco. Il padre è molto conosciuto nella zona perché ha lavorato per anni all'anagrafe comunale. Lei, invece, lavorava come estetista. La famiglia ha appreso la notizia e sta rientrando nel paese perché era in vacanza.