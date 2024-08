video suggerito

Cos’è Scientology e quali sono le credenze dei fedeli del movimento fondato da L. Ron Hubbard Scientology è un’organizzazione che si autodefinisce “religione non-dogmatica”. Fondata negli anni ’50 da Lafayette Ron Hubbard, sostiene che l’uomo abbia potenzialità ben più elevate di quelle che normalmente utilizza. Tra i suoi membri più famosi, Tom Cruise e John Travolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Scientology è un'organizzazione fondata negli anni '50 negli Stati Uniti dallo scrittore Lafayette Ron Hubbard, che ha usato come testo fondamentale il suo libro intitolato Dianetics: la scienza moderna della salute mentale, pubblicato nel maggio del 1950. Tra queste pagine, Hubbard aveva inserito quelle che sosteneva fossero i risultati delle sue ricerche sull'uomo e sulla mente e che lo avevano portato alla convinzione che l'uomo sia "molto più che un prodotto del suo ambiente". Il sito ufficiale di Scientology definisce il movimento come una religione, anche se è stata formalmente riconosciuta come tale solo in pochi Stati come gli Usa, l'Australia e l'Inghilterra.

L'organizzazione, oggi guidata da David Miscavige (che ha preso il posto di Hubbard dopo la sua morte, nel 1986), sostiene di poter offrire "un preciso sentiero che conduce a una completa e sicura comprensione della vera natura spirituale dell’individuo". Dichiarandosi non dogmatica, si basa comunque su alcune "verità fondamentali", quali: l’uomo è un essere spirituale immortale; la sua esperienza si estende ben al di là di una singola vita; le sue capacità sono illimitate, anche se non attualmente conosciute. In 70 anni di storia, Scientology ha avvicinato anche alcune personalità celebri, soprattutto nel mondo dello spettacolo, come Tom Cruise e John Travolta.

La storia di Scientology, fondata da Lafayette Ron Hubbard

Scientology sostiene di essere frutto di una tradizione di pratiche religiose che si sono susseguite a partire da 50mila anni fa, riconoscendo, però, che la sua diffusione recente è stata possibile solo grazie alle tecnologie del XX secolo. La storia del movimento coincide con la vita di Hubbard. Nato nel 1911 nel Nebraska, Paese da meno di due milioni di abitanti che si trova nel cuore degli Stati Uniti d'America, Hubbard aveva intrapreso la carriera di scrittore di romanzi di fantascienza e fantasy prima di arruolarsi, durante la Seconda guerra mondiale, nella marina militare americana.

A 39 anni, Hubbard raggiunge il successo con Dianetics: la scienza moderna della salute mentale. Nonostante la bocciatura della comunità scientifica, le sue teorie ebbero un discreto successo, almeno dal punto di vista editoriale, al punto che portarono alla fondazione di istituti chiamati Hubbard Dianetics Research Foundations. In seguito alle critiche, anche interne, sulla mancanza di metodo scientifico nella cosiddetta "scienza della mente" e le accuse di insegnamento illegale della medicina, Hubbard ne prese le distanze al punto da fondare nel 1952 la Hubbard Association of Scientologists che poi, nel 1954, divenne Scientology.

Le credenze e gli obiettivi di Scientology

La dottrina principale di Scientology afferma che le reali potenzialità dell'essere umano sarebbero superiori a quelle che normalmente usa, e che l'uomo potrebbe arrivare a guarire dalle malattie con la sola forza del pensiero. Questo, però, può avvenire solo attraverso la liberazione dell'anima, chiamata "thetan", che solitamente è frenata da immagini mentali negative e traumatiche, ovvero "engram".

L'uomo può aspirare alla liberazione della mente da queste immagini negative solo attraverso l’auditing: una tecnica uno-a-uno tra un praticante, chiamato "auditor", che pone domande a un paziente, il "preclear". Gli engram vengono, quindi, individuati mediante un macchinario, un misuratore di carica elettrica collegato a due elettrodi che sono in mano a chi effettua l’auditing chiamato "E-meter".

I corsi: lo stato di Clear e di OT

Grazie all'auditing, sostiene Scientology, il praticante avanza sul "Ponte verso la totale libertà". Questo percorso ha come obiettivo finale lo stato di "Clear", ovvero "ripulito", ma può ancora progredire il proprio livello spirituale, l'Operating Thetan (OT).

È proprio in questo percorso che risiedono alcune tra le critiche più decise a Scientology. I livelli di auditing, così come gli altri corsi offerti dall'organizzazione, sono a pagamento e i contenuti di quelli più avanzati non possono essere divulgati all'esterno del movimento su precisa volontà di Hubbard. Secondo il fondatore, infatti, se uno ne viene a conoscenza senza che abbia la giusta preparazione, rischierebbe di morire.

Quante persone nel mondo fanno parte di Scientology

Non è chiaro quante persone facciano parte di Scientology. L'organizzazione nel 2015 sosteneva di contare 8 milioni di fedeli in tutto il mondo. Secondo alcune fonti esterne, però, il numero totale sarebbe ben più piccolo, ovvero non più di 500mila persone. In Italia, in particolare, ci sono 12 sedi di Scientology e, sempre secondo l'organizzazione, ne farebbero parte più di 300mila associati. Il Centro studi sulle nuove religioni di Torino, invece, afferma che nel 2007 in Italia c'erano al massimo 50mila associati.

Quel che è certo è che la maggior parte degli iscritti risiedono soprattutto negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e anche in Sudafrica. La sede di Scientology Internazionale, che loro definiscono la "Chiesa madre", si trova a Los Angeles ed è noto che diverse personalità dello spettacolo facciano, o abbiano fatto, parte del movimento.

Tra tutti, Tom Cruise. Il divo di Syracuse fa parte della Chiesa di Scientology da molto tempo, al punto da aver prestato il proprio volto per campagne pubblicitarie. Come lui, anche John Travolta. Cruise, inoltre, sarebbe anche molto amico di Miscavige, l'uomo che nel 1986, con la morte di Hubbard, è diventato il presidente del consiglio d'amministrazione del Religious Technology Center. La presa di Scientology sul cinema americano è tale che negli anni ha fondato una decina di chiese dedicate proprio alle sue personalità più celebri, chiamate "Celebrity Center".

Le critiche

Sin dalla sua nascita, Scientology è stata criticata sotto numerosi aspetti. Innanzitutto Dianetics, il testo che si può considerare fondamentale per l'organizzazione, è stato più volte criticato aspramente e accusato di mancanza di metodo scientifico e prove di qualsiasi tipo. Negli anni '70 lo stesso Hubbard venne considerato "persona non gradita" in Gran Bretagna, espulso dalla Grecia, rifiutato dalla Rhodesia e condannato in contumacia a 4 anni di carcere da un Tribunale francese per frode. Nel 1979 un'indagine dell'Fbi portò alla condanna di 11 membri di alto livello della Chiesa di Scientology per ostruzione della giustizia e furto in uffici governativi di documenti e altre proprietà del governo, con Hubbard citato, non imputato, come co-cospiratore.

In seguito alla condanna per frode in Francia e all'emanazione di un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, Hubbard nel 1982 si ritirò in esilio volontario in una località rimasta segreta fino alla sua morte: un lussuoso ranch di Creston, in California. Solo nel 1993 l'ufficio delle tasse americano, l'Internal Revenue Service (Irs), riconobbe a Scientology la piena esenzione fiscale in base al suo carattere religioso.

Il Parlamento europeo nel 1997 ha citato Scientology come esempio di setta in un documento ufficiale. I governi di Germania, Svizzera e Belgio definiscono l'organizzazione come un culto totalitario, mentre in Francia un documento parlamentare del 1995 l'ha classificata come culto pericoloso.

In Italia, Scientology negli anni è stata più volte condannata per pubblicità ingannevole da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (1996, 1997). Alcuni dei suoi esponenti sono stati condannati per circonvenzione d'incapace e abuso della professione medica (1988, 1993) e nel 2004 un dirigente è stato condannato dal Tribunale di Cagliari per estorsione.