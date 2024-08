video suggerito

Cosa si vede dalle 50 telecamere di Terno e perché nessuna ha ripreso l'omicidio di Sharon Verzeni Nessuna telecamera di Terno d'Isola (Bergamo) ha ripreso il momento dell'assassinio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate in via Castegnate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

Ci sarebbero i video di 50 telecamere sparse per il territorio di Terno d'Isola e dintorni all'attenzione dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate in via Castegnate la notte tra lunedì e martedì di settimana scorsa. Era uscita di casa per una passeggiata per le vie di Terno, paesino della Bergamasca, quando è stata raggiunta da una o più persone che l'hanno accoltellata quattro volte facendola morire in pochi minuti. Ma cosa si vede da questi video?

Da queste immagini si può ricostruire il tragitto che ha fatto Sharon da quando è uscita di casa da sola, il compagno era rimasto a letto a casa, a una manciata di minuti prima che chiamasse lei stessa i soccorsi. Circa 50 minuti dopo essere uscita di casa la 33enne è stata vittima di omicidio.

Sharon passeggia per le vie del paese, l'ultima immagine che la riprende è di una telecamera posizionata proprio in via Castegnate circa tre minuti prima che la 33enne chiamasse il 112 e chiedere aiuto. Sharon era stata già accoltellata. Nessuna telecamera infatti ha ripreso il momento dell'assassinio. Un fatto strano che potrebbe far pensare che il killer sapesse che proprio in quel punto non ci sarebbe stato nessun video che immortalasse il suo terribile gesto.

Da una delle tantissime telecamere però si vedono due ombre sospette che si muovono per le strade di Terno d'Isola proprio la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Si lavorando per capire proprio se quelle due ombre sarebbero da ricondurre all'assassino o agli assassini di Sharon. Al momento però la loro identità resta ancora sconosciuta. Intanto i carabinieri nei giorni scorsi hanno posto sotto sequestro un garage della zona e hanno trovato un coltello: si sta procedendo con le analisi per capire se sono collegati in qualche modo all'omicidio.

Nelle ultime ore il sindaco di Terno, Gianluca Sala, ha fatto sapere con un comunicato l'importanza delle telecamere posizionato sul posto precisando che solo negli ultimi cinque anni sono salite da 16 a 54. Intanto la gente del paese è un po' preoccupata perché ancora non si capire cosa sia successo. Resta infatti un mistero quanto sia accaduto quella notte che stata fatale per Sharon.