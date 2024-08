Omicidio Sharon Verzeni , la sorella e il fratello convocati in caserma a Bergamo

video suggerito

Continuano le ricerche dell'assassino di Sharon Verzeni, 33enne uccisa a coltellate mentre passeggiava da sola a Terno d'Isola nella serata del 30 luglio scorso. La sorella Melody, 35 anni, con il marito e il fratello Cristopher, 23 anni, sono stati convocati al Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 agosto, per essere ascoltati come persone informate dei fatti. Lo riporta L'Eco di Bergamo.

Nei giorni scorsi è già stato sentito il compagno della 33enne, Sergio Ruocco. L'uomo, 38 anni, ha ripercorso con i militari le ultime ore trascorse con Sharon prima che venisse uccisa in strada. La donna, che lavorava come barista in una pasticceria di Brembate di Sopra, secondo parenti e amici era solita uscire a camminare di sera per perdere qualche chilo, accompagnata spesso proprio dal compagno e futuro marito.

Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le decine di persone che circolavano tra mezzanotte e le 00.50 di martedì 30 luglio. Gli inquirenti stanno cercando di risalire ai proprietari delle auto recuperando dai filmati delle telecamere di videosorveglianza il numero di targa, mentre si cerca di delineare un identikit di ciclisti e pedoni. Di certo, al momento, c'è solo che l'omicidio di Sharon Verzeni sia avvenuto in pochissimi istanti, come un agguato, con quattro coltellate letali, di cui ben tre alle spalle.