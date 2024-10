Omicidio di Rozzano, il video degli ultimi istanti di Manuel Mastrapasqua prima di essere ucciso per le cuffie Una telecamera di viale Romagna a Rozzano (Milano) ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua, 31enne ucciso da una coltellata al petto mentre tornava dal lavoro nella notte di venerdì 11 ottobre. Il video immortala il giovane magazziniere e il suo aggressore Daniele Rezza, 19 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua, 31enne ucciso da una coltellata al petto mentre passeggiava per le strade di Rozzano, quelli ripresi venerdì 11 ottobre intorno alle 2.45 dalle telecamere di sorveglianza che coprono viale Romagna e i suoi dintorni. È il video che immortala il giovane magazziniere mentre cammina con le sue grandi cuffie wireless sulle orecchie e il telefonino in mano, di ritorno dal turno serale al supermercato Carrefour di via Farini a Milano, intento ad ascoltare la musica e a messaggiare con la fidanzata Ginevra.

A incrociare la sua solita strada del ritorno, come si evince anche dalle immagini degli occhi elettronici, è Daniele Rezza, 19enne del posto che quella sera è uscito di casa con un coltello a serramanico. Ha un berretto bianco, il cappuccio del giubbotto tirato su, e indossa i pantaloni della tuta.

Prima minaccia di derubarlo e poi, davanti alla sua reazione, sferra una potente coltellata dritta al petto. Un istante dopo fugge via, lasciando il 31enne agonizzante sull'asfalto. Verrà trovato per caso da una pattuglia di passaggio, che si accorge del corpo riverso a terra e chiama immediatamente i soccorsi. Per Manuel è comunque troppo tardi: morirà poco dopo l'arrivo in ospedale, con cuore e polmoni perforati dalla lama.

"L'ho ucciso per rubargli le cuffie che aveva addosso", ha confessato il 19enne, fermato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Alessandria, in Piemonte, mentre è diretto a Torino e da lì all'estero. Un oggetto dal valore di 15 euro, poi rinvenute in un cestino della spazzatura a pochi passi dal luogo del delitto, nei pressi della fermata del tram 15.