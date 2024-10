video suggerito

Chi è Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano Manuel Mastrapasqua è stato accoltellato a morte a Rozzano (Milano) nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. A colpirlo è stato Daniele Rezza, un 19enne che viveva a meno di un chilometro di distanza dal 31enne, e che ha alle spalle un paio di denunce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Rezza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Rozzano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Rezza ha confessato davanti ai carabinieri e alla pm Letizia Mocciaro di essere stato lui ad accoltellare a morte Manuel Mastrapasqua. Il 19enne di Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) ha ucciso con un fendente al torace il 31enne che viveva meno di un chilometro di distanza da lui, nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. "Non pensavo di averlo ucciso", ha provato a spiegare agli inquirenti.

Chi è Daniele Rezza, le denunce e i precedenti penali

Dopo aver lasciato la scuola a 15 anni, il padre di Rezza lo aveva convinto a lavorare come cassiere a chiamata. Un modo per cercare di tenerlo lontano da amicizie che nel corso dell'adolescenza lo hanno portato ad accumulare diverse denunce.

A 17 anni era stato accusato del tentato furto di uno scooter. Identificato, Rezza aveva affrontato un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni insieme ad altri coetanei. Poi, ancora, a fine 2022, divenuto ormai maggiorenne, era stato indagato per rapina impropria. Sempre insieme ad altri ragazzi, aveva aggredito alcuni giovani lungo i Navigli per rubargli il portafoglio. Rezza si diceva estraneo alla vicenda, ma una vittima lo avrebbe riconosciuto.

L'omicidio di Manuel Mastrapasqua

I genitori di Rezza hanno spiegato agli investigatori di aver provato negli anni ad aiutare il loro figlio, a provare a convincerlo a seguire un percorso di terapia psicologica, ma senza ottenere i risultati sperati. Suo padre ha detto che a volte capitava che il 19enne gli "raccontava di essere coinvolto in risse, poi si metteva a ridere e diceva che non era vero". Per questo motivo, ha dichiarato, non gli aveva creduto quando suo figlio gli aveva detto di aver accoltellato un uomo.

Al contrario, gli agenti della Polfer della stazione di Alessandria hanno dato valore alle parole di Rezza quando durante un controllo, intorno a mezzogiorno di sabato 12 ottobre, ha detto di aver fatto "una caz… a Rozzano". Ai carabinieri del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano il 19enne ha poi ripercorso gli attimi che hanno preceduto l'omicidio di Mastrapasqua.

Rezza era uscito di casa intorno alle 2:20 di venerdì 11 ottobre. Quella che era appena terminata per lui "non era stata una bella giornata", così aveva deciso di uscire. Non prima, però, di essersi messo "un coltello nei pantaloni". In viale Romagna, a Rozzano, il 19enne ha incontrato Mastrapasqua che stava tornando a casa dopo un turno di lavoro. Il 31enne avrebbe reagito a un suo primo tentativo di rapina, finendo con l'essere accoltellato a morte al torace.